Genomineerden Police Award 2016 in klein verband gewaardeerd

🕔 05.feb 2017

Korpschef Agnes Daniël heeft de genomineerden voor de Police Award in klein verband gewaardeerd. Dit vond plaats op 31 januari meldt de PR van het KPS.

De Police Award is een speciale activiteit die in het leven is geroepen om het politiepersoneel dat zich extra heeft ingezet op een waardige manier in de bloemetjes te zetten. Deze activiteit werd de voorgaande jaren in onder andere de Congreshal en het KKF-gebouw gehouden.

Vanwege de financieel economische situatie is er afgezien van de gebruikelijke wijze waarop de activiteit georganiseerd werd en is er gekozen om in kleiner verband het personeel te waarderen.

Er is voorafgaand aan deze dag een schrijven gericht naar alle structuren om voordrachten te doen van personen en afdelingen die zich extra hebben ingezet het afgelopen jaar. Uit de voordrachten is er aan de hand van opgestelde criteria van elke categorie een selectie van drie gemaakt.

Uit de geselecteerde managers, medewerkers en afdelingen is er één uitgeroepen tot de beste.

De beste manager van 2016 is geworden de inspecteur van politie 3e klasse Bryan Isaacs.

De beste medewerker van 2016 is geworden de onderinspecteur van politie Harvey Castillion.

De beste afdeling van 2016 is geworden Traffic In Person (TIP).

De korpschef heeft de genomineerden bedankt voor de prestaties die zij hebben neergezet.

Ook de regiocommandanten en directe leidinggevenden van de genomineerden werden bedankt dat zij vanuit hun positie de medewerkers de ruimte en ondersteuning hebben gegeven om zich optimaal te kunnen profileren.(GFC)