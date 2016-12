George Michael ‘vredig heengegaan’, zegt agent

🕔 26.dec 2016

Hij werd wereldberoemd met nummers als Careless Whisper, A Different Corner en I Knew You Were Waiting – onder vele andere. Op Eerste Kerstdag voegde Georgios Kyriacos Panagiotou, vooral bekend onder zijn artiestennaam George Michael, zich bij de vele topartiesten die dit jaar het leven verlieten.

De zanger werd 53 en overleed thuis in het Londense South-Kensington aan hartfalen.

Statement from George Michael’s publicist confirming the singer’s sudden death https://t.co/9KhA8oy4uT pic.twitter.com/QoyuNPRH9k — BNO News (@BNONews) 25 december 2016

George Michael werd op 25 juni 1963 in Londen geboren als zoon van een Griekse restauranthouder en een Engelse danseres (foto links).

Na een kort avontuur met de ska-band The Executive brak hij door met de groep Wham!, die in 1986 uit elkaar ging.

Hij begon zijn solocarrière in duet met Aretha Franklin (I Knew You Were Waiting For Me).

In 1998 kreeg hij een boete en een taakstraf voor onzedelijk gedrag in een openbaar toilet. In 2006 werd hij opnieuw gearresteerd, ditmaal voor drugsgebruik.

Ook na deze arrestatie waren er verschillende druggerelateerde incidenten.

Zondag overleed hij, in de woorden van zijn persagent “vredig” aan hartfalen. Er waren volgens de politie geen verdachte omstandigheden rond zijn overlijden. De politie kondigde desalniettemin een lijkschouwing aan.