🕔 03.jan 2017

Een vuurwerkshow in Thailand ging heel erg fout. Duizenden toeschouwers, onder wie veel toeristen, kregen een douche van gloeiend hete vonken over zich, toen iets fout ging bij het afsteken.

Zo’n 20.000 mensen hadden zich verzameld op het beroemde Koh Phangnan-eiland voor de Full Moon Party.

Vonken van het vuurwerk werden door een harde zeewind meegenomen en uitgestrooid over het publiek. Er ontstond een stormloop van mensen die in blinde paniek een goed heenkomen zochten.

The worst #FullMoonParty after they shoot fireworks into the crowd that have burnt people! People on the floor passed out people stampeding pic.twitter.com/7KeGp1AgD6

— lucy coyle (@lucy_coyle) 31 december 2016