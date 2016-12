Gymnastiekfederatie bezorgd over seksueel misbruik USA

🕔 28.dec 2016

De Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) is “zeer bezorgd” over de beschuldigingen van wijdverbreid seksueel misbruik in de gymnastieksport in de Verenigde Staten.

De Indianapolis Star onthulde dat honderden gymnasten hadden verklaard als kind misbruikt te zijn.

De overkoepelende gymnastiekorganisatie zegt in een verklaring dat zij de ontwikkelingen in de VS nauwlettend blijft volgen.

De FIG zal samenwerken met USA Gymnastics om vast te stellen of eventuele volgende stappen nodig zijn na de bevindingen van een negen maanden durend onderzoek door de Indianapolis Star.

Volgens het medium werden kinderen van 6 stiekem naakt gefotografeerd door coaches. Het onderzoek beschrijft hoe coaches met hun vingers in gympakjes van meisjes zaten.

Een van de coaches had bijna dagelijks seks met een meisje van 14 in een van de meest bekende gyms.

Volgens de Star zijn nu al 368 gymnasten naar voren gekomen met beschuldigingen van seksueel misbruik.