“Hergebruik met een vleugje kunst”

🕔 22.jan 2017

Het publiek wordt in de gelegenheid gesteld via aankoop van boeken, kleding, schoenen, tassen, glaswerk en kunst haar bijdrage te leveren aan ondersteuning van het project.

Hapjes en drankjes zullen tegen schappelijke prijs te verkrijgen zijn.

De organisatie maakt van de gelegenheid gebruik haar steentje bij te dragen aan het bevorderen van het milieubewustzijn. Zij doet dit door gebruik van herbruikbare bekers en verkoop van koek, in plaats van in servet of plastic bordje, geserveerd op “banablad”.

Ook wordt de bezoekers gevraagd een tas mee te nemen voor de door hen aangekochte artikelen. Plastic zakken, tassen en ander pakmateriaal zullen niet te verkrijgen zijn.

Verschillende podiumartiesten hebben belangeloos hun medewerking toegezegd en hun enthousiasme geeft samen met de inzet van talrijke vrijwilligers de garantie voor een interessant en sfeervol evenement.

De grondgedachte van deze fundraising is het inmiddels over de hele wereld en ook in Suriname ingeburgerde begrip “recycling”, hergebruik, wrokobaka (bron: E. Van der Hilst).

Steeds vaker maakt men de keuze zorgvuldiger met het milieu om te gaan en onder andere af te stappen van de wergwerp-cultuur.

In de wereld van de kunsten is de techniek van hergebruik zeer populair en zijn de resultaten soms verbluffend.

Deze verkoopdag dient een tweeledig doel: Het publiek komt aan zijn trekken en de geselecteerde instellingen varen er wel bij. “Schenkingen worden via de kopers omgezet in schenkingen ”.

De activiteit wordt gehouden op zondag 29 januari van 11.00 tot 17.00 uur bij Art Gallery Sukru Oso aan de Cornelis Jongbawstraat 16 A.(GFC)