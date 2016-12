HI blijft KMO’ers ondersteunen

🕔 30.dec 2016

Eerder in het jaar hebben medewerkers van het ministerie van Handel en Industrie in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën trainingen gevolgd. Het doel van deze training was om Kleine- en Middelgrote bedrijven (KMO) ten aanzien van hun financieel management te kunnen begeleiden.

Op woensdag 28 december 2016 mochten deze medewerkers uit handen van minister Sieglien Burleson hun certificaat in ontvangst nemen.

Tijdens de certificaat-uitreiking gaf minister Sieglien Burleson aan, dat er vanuit het onderdirectoraat Ondernemerschap reeds verschillende activiteiten zijn ontplooid om de private sector te ondersteunen waaronder, het trainen en faciliteren van exporteurs, het versnellen van bedrijfsvergunningsactiviteiten, ondersteuning vanuit het Standaarden Bureau met betrekking tot het certificeren en het opzetten van een Ondernemersdesk.

Verder drukte minister Burleson de medewerkers op het hart door te gaan met het goede werk dat niet altijd makkelijk is. “Dus laat je niet uit het veld slaan”. Je zult altijd mensen hebben die heel dankbaar zijn, maar ook anderen die heel veel kritiek zullen leveren. Wees dus overtuigd van het groter doel. Jullie als trainers hebben de unieke kans de private sector out of te box te laten denken”, aldus de bewindsvrouw.

De trainers hebben reeds ondernemers uit verschillende districten getraind en begeleid. Het ligt in de bedoeling dat de trainers van het ministerie van Handel en Industrie in 2017 meerdere districten zullen aan doen.(GFC)