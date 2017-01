HI roept geïnteresseerden op voor aanmelding bij KMO Fonds

🕔 31.jan 2017

Na lange voorbereiding is inmiddels het Staatsbesluit om het fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen(KMO Fonds) gereed voor bekrachtiging door de president en daaropvolgend de afkondiging.

Het ministerie van Handel en Industrie dat is belast met de versterking van de private sector, wil met name lokale producenten en dienstverleners die de productie kunnen ondersteunen helpen aan startkapitaal. Het is bekend dat ondernemers behoefte hebben om gemakkelijker bedrijfskapitaal te krijgen.

Hiertoe is een Fonds van 10 miljoen SRD opgezet, waarvan de eerste tranche van 5 miljoen SRD reeds bij de beheerder de SPSB is ondergebracht.

Belangrijk is, dat de ondernemers een combinatie van financiële middelen uit het fonds en begeleiding vanuit de opgezette Ondernemersdesk zullen ontvangen. Binnen het Ministerie zijn personen getraind voor de begeleiding, terwijl het hierbij ook de nodige partnerschappen met externe trainers zal aangaan.

HI richt zich in deze fase vooral op ondernemers in de sectoren agrarische verwerkingsindustrie, zoals: fruit, groenten en vleesverwerking, houtverwerkingsindustrie, creatieve industrie, waaronder ICT-toepassing of innovatie en dienstverlening die de productie verhogen.

De rente voor een lening zal tussen de 4-7% bedragen. De leenbedragen zijn in 3 categorieën onderverdeeld en kunnen oplopen tot SRD. 150.000.

Ondernemers kunnen echter ook samenwerken, om een groter bedrag geleend te krijgen, bijvoorbeeld om samen een productiemachine te kopen, hetgeen ook wordt gestimuleerd. Daarom heeft het ministerie zich ook beijverd, dat nu gemakkelijker een NV en een Coöperatieve Vereniging kunnen worden opgericht, met minder formaliteiten en kosten.

Van de ondernemers zal, uit bancaire overwegingen, steeds een eigen bijdrage van 15% worden gevraagd. Anderzijds kunnen ook roerende goederen, bijvoorbeeld gekochte machines, als onderpand gegeven worden. Dit is een pré voor startende ondernemers.

Inmiddels is ook een wettelijke regeling gereed om te bevorderen dat roerende goederen gemakkelijker als onderpand gebruikt kunnen worden, omdat de kredietgevers beter beschermd zullen worden. Dit is een aanvullende faciliteit ter verruiming van de mogelijkheid om aan bedrijfskapitaal te komen.

De launch van het Fonds zal plaatsvinden, na afkondiging.(GFC)