HI voor diversificatie en ontwikkeling ICT-sector

🕔 30.jan 2017

In vervolg op de seriebesprekingen van het ministerie van Handel en Industrie met de private sector organisaties, is ook met vertegenwoordigers van de ICT Associatie Suriname overleg gevoerd, en wel over implementatie van het plan voor ontwikkeling van de ICT-Sector tot een “one billion US dollar” industrie.

De ontwikkeling van de ICT-Sector past in het topsectorenbeleid van het ministerie van Handel en Industrie, wat zal moeten resulteren in diversificatie van de Surinaamse economie. Verder zal de ontwikkeling van ICT-Sector de groei van andere topsectoren ook ondersteunen.

Een ICT-sector die internationaal concurrerende diensten levert, zal stimulerend zijn voor verhoging van de innovatie, productiviteit en internationale handel.

Door de ICT Association is tijdens de meeting een presentatie gehouden voor de minister, getiteld “Stronger Through Collaboration”, waarbij hun jaarplan voor 2017 werd gepresenteerd.

Als prioriteiten zijn onder meer gesteld: een inventarisatie van de sector en de markt; werken naar een centraal ICT-orgaan; introductie van het concept van “organizational design” (voor samenwerking tussenbedrijven als wel tussen de sector en het onderwijs; het compleet organiseren); het inzetten van een lobby om de voortgang van actiepunten van de overheid te bewerkstelligen (zoals wetgeving en nationaal ICT plan; het ontwikkelen van een gedragscode en toezien op de naleving ervan); het optimaliseren van de infrastructuur en de kwaliteit van de service (snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit).

Na de presentatie van het jaarplan is met de minister van gedachten gewisseld over de implementatie daarvan, de verdere ontwikkeling en groei van de ICT-sector in ons land, alsmede de activiteiten die vanuit het ministerie worden ontplooid, waaronder wetgeving.

Een van deze wetten die van groot belang is voor de ICT-sector is de Wet Elektronisch Handelsverkeer, die inmiddels is ingediend bij de DNA. Over de voortgang van de implementatie van het jaarplan zal periodiek overleg plaatsvinden.

Aan het eind van het overleg is door het ministerie en de ICT Associatie Suriname afgesproken om een MOU voor te bereiden voor het vastleggen van de verdere samenwerking.(GFC)