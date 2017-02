Honderden grondzoekers naar Ocer vanwege valse oproep

🕔 10.feb 2017

Honderden grondzoekers togen dagelijks naar het hoofdkwartier van de NDP in Ocer na een bericht deze week in een lokaal dagblad dat de politieke partij personen registreert die in aanmerking willen komen voor een stuk domeingrond.

Volgens desbetreffend bericht worden personen daar geregistreerd, omdat de leiding van de partij geen geloof heeft in de gang van zaken bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer(RGB).

NDP-topper Andre Misiekaba ontkracht dit. Hij benadrukt dat de partij geen enkele oproep heeft geplaatst in de krant of waar dan ook dat personen zich kunnen registreren voor grond in Ocer.

“De NDP heeft geen oproep geplaatst. Dit is bedoeld om de NDP zwart te maken. Het is een politieke actie, maar we hebben al een politiek antwoord geformuleerd”, zei Misiekaba in gesprek met de STVS.(GFC)