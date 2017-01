Ingezonden | Volk van Suriname, laat je niet misleiden!

🕔 31.jan 2017

Van alle kanten wordt de regering aangevallen met interviews en artikelen van ”zogenaamde” deskundigen. Deze deskundigen geven allemaal aan hoe Suriname in de crisis is belandt. Of hoe ze met hun plan Suriname uit deze economische crisis willen halen.

Je hoort ook vaak dat men zegt dat Suriname leningen aangaat. En dat onze kinderen die schulden gaan betalen. Dit zijn allemaal drogredenen om het volk van Suriname angst aan te jagen

Laten we teruggaan naar het begin…….

Toen Dhr. Desi Bouterse in DNA werd gekozen tot president heeft deze president zijn handen uitgestrekt naar de oppositie om samen Suriname op te bouwen. Wat heeft de oppositie toen gedaan? Boe noch ba gezegd. Daarnaast zou de oppositie zich constructief opstellen.

Ook dat is niet gebeurd. Trouwens, hoe serieus moet je bv. Santokhi nemen wanneer hij de ene keer poeslief op de deur van de president aanklopt om zijn Vision 2030 te presenteren. Of zoals laatst zijn reisverslag te presenteren.

En een andere keer zit hij de regering inclusief de president af te kraken? Sinds het aantreden van deze president in 2010, is de oppositie altijd bezig geweest om deze regering te saboteren.

Zijn we vergeten dat de regering werd gechanteerd door Somohardjo? Zijn we het quorumprobleem vergeten? Het zijn allemaal zaken geweest die hebben gemaakt dat de regering continu vertraging opliep.

De president is toen op eigen kracht gaan werken aan de opbouw van Suriname. Er is keihard gewerkt. Zie de verworvenheden van de regering Bouterse 1.

De verworvenheden hebben weliswaar niet ervoor gezorgd dat je meer geld in je portemonnee krijgt. Maar dat kun je ook onmogelijk verwachten.

Je kan zeggen dat Suriname eigenlijk 41 jaar lang stil heeft gezeten. Het is toch te triest voor woorden dat we na 41 jaar nog met oude wetten zitten opgescheept? Het is toch te triest voor woorden dat de meest belangrijke zaken zoals de renovatie van de afdeling ICU te AZP pas na 20 jaar heeft plaats gevonden?

Laten we ook niet vergeten de aanleg van de waterleiding te Domburg na pas… 40 jaar. Dat wil zeggen dat er ongeveer sinds de onafhankelijkheid van Suriname bewoners geen gebruik hebben kunnen maken van stromend drinkwater.

Dat is toch diep en diep triest? En zo zijn er nog tal van andere zaken. En dan ga je jezelf afvragen, “maar wat heeft het Nieuw Front eigenlijk gedaan in 15 jaar tijd, dat de meest belangrijke zaken zoals het bovengenoemde niet gerealiseerd konden worden?”

Met het bovenstaande wil ik slechts aangeven hoeveel Suriname achter loopt in ontwikkeling. En dat je niet kunt verwachten dat binnen 5 tot 15 jaar deze achterstand wordt ingehaald. Never the nooit!

Elk mens of land bereikt successen na vallen en opstaan. En ja, de regering heeft fouten gemaakt. Overal waar er wordt gewerkt, worden er fouten gemaakt. Wie geen fouten maakt, leert niet om zaken beter aan te pakken.

En daarom is deze economische crisis het beste wat Suriname kan meemaken. Je gaat dan inzien wat je al die jaren fout hebt aangepakt. En dat geldt voor zowel de beleidsmakers als de inwoners van Suriname. Dit, omdat ze nu beter gaan letten op o. a. hun uitgaven.

Ik zal niet ontkennen dat er een groep Surinamers is die het moeilijk heeft. Suriname is niet het enige land dat in een economische crisis is beland.

Andere landen zijn Suriname voor geweest. En ook in die landen heeft het volk de buikriemen strakker moeten trekken. Waar ik moeite mee heb, is dat de oppositie op een zeer misdadige manier berichten manipuleert alleen om misbruik te maken van de economische situatie.

En laten we eerlijk zijn. De taal die de oppositie gebruikt om aan te geven dat de prijzen omhoog zijn gegaan. Deze is een taal die iedereen begrijpt, ongeacht welke politieke kleur je ook hebt. Iedereen voelt het namelijk in zijn/haar portemonnee.

En daarom is het zo gevaarlijk waarmee de oppositie bezig is. Daarom zeg ik, “volk van Suriname, laten jullie je niet misleiden”. De meeste van de mediahuizen/nieuwssites zijn in handen van eigenaren die oppositiegekleurd zijn.

En als je deze misleidingen regelmatig hoort, dan loop je het risico het ook te gaan geloven. Het is net als wanneer je op de radio voor het eerst een lied hoort. Eerst vind je hem niet mooi, maar wanneer je hem vaker gaat horen, dan ga je hem wel mooi vinden.

Geen enkele politieke partij heeft de wijsheid in pacht. Daarom zal het ook geen enkele politieke partij alleen lukken om in korte tijd te zorgen voor welvaart in Suriname.

En laten vooral al die ”zogenaamde” deskundigen rustig blijven zoals o.a Mansoer Badloe. Hij zal ongetwijfeld zijn kwaliteiten hebben. Maar om te zeggen dat zijn plan, het plan is om Suriname uit de crisis te halen? Dat weiger ik te geloven.

Zoals ik eerder zei, Suriname heeft eigenlijk 41 jaar stil gezeten. Wil je echt een goed plan kunnen maken dan zul je informatie moeten verzamelen. Alleen het verzamelen van informatie gaat al een paar jaren duren.

En het is echt geen crime om een staatsschuld te hebben. Nederland heeft een staatsschuld van € 466 miljard. We kunnen Nederland weliswaar niet vergelijken met Suriname.

Maar het gaat erom dat de oppositie bezig is het volk angst aan te jagen dat Suriname een staatsschuld heeft. En dat onze kinderen die gaan moeten betalen.

Willen we sneller vooruitgang hebben, dan is het beste dat alle politieke partijen een eenheid gaan vormen om samen te werken. Vandaar dat de oproep van de president naar de oppositie zo belangrijk is.

De president heeft duidelijk laten zien dat hij met een ieder wil samenwerken ongeacht bevolkingsgroep, geloof en politieke kleur. Dat heeft hij laatst met de obligatie lening laten zien. Hij heeft advies ingewonnen bij Vidjai Kirpalani.

Tot slot, volk van Suriname laat je niet misleiden. En ga zelf op zoek naar de juiste informatie. Als de oppositie zo graag aan de macht wilt komen, laten ze rustig wachten tot mei 2020.

Zij hebben hun tijd al gehad. 15 jaar en meer hadden zij de tijd om Suriname tot ontwikkeling te brengen. Na 15 jaar kunnen we de balans opmaken. En dan pas kunnen we een eindoordeel vellen. Geduld is een schone zaak!

Riyaz Akhtar