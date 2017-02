Inreisverbod ook wanneer je land niet bestaat

🕔 05.feb 2017

De moslimban, zoals het inreisverbod voor moslims uit zeven landen met een overwegend islamitische bevolking bekend is geworden, houdt internationaal de gemoederen bezig.

Want hoewel de VS niet het eerste en zeker niet het enige land is dat andere nationaliteiten de toegang ontzegt, komt het zelden voor dat de nadruk zo wordt gelegd op nationaliteit in combinatie met een geloofsovertuiging.

Christenen uit de gewraakte landen hebben immers nog steeds toegang tot de VS, in tegenstelling tot hun islamitische buren.

Omgekeerd hebben ook Yanks wel eens inreisproblemen. Het Amerikaanse paspoort is gewild, maar is geen garantie voor een probleemloze entree in alle landen. Een visum voor landen als Saoedi Arabië (en nog enkele andere) krijg je niet zomaar met een Amerikaanse pas.

Iran kun je als Amerikaan voorlopig ook van je lijstje schrappen, net als Angola en Algerije, om maar een paar te noemen.

Met een Israëlisch paspoort kom je evenmin overal binnen: Israël heeft een slechte reputatie bij een aantal landen in o.a. de Golfregio of wordt simpelweg niet erkend door die landen.

Een aantal Arabische landen en landen met een islamitische meerderheid (hoeveel, dat verschilt per bron) boycotten Israël dan ook, en met het marineblauwe boekje kom je die landen niet in.

En ook als je Israël ooit bezocht hebt, kan dat later voor problemen zorgen als jij je met een Israëlisch inreisstempel in je pas bij de grens van één van de zestien landen meldt.

Vanuit Kosovo naar Servië reizen, gaat ook niet: wat de Serven betreft, bestaat Kosovo niet. En je kunt niet reizen met het paspoort van een niet-bestaand land. Kosovaarse stempels in je pas zijn ook niet handig.

Ook andere landen sloten ooit om de een of andere reden ooit hun poorten voor andere nationaliteiten. Donald Trump zal daar binnenkort ongetwijfeld in een tweet op wijzen.