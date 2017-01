Islamitische redders van Amerikaanse soldaten gevangen vanwege ‘moslimverbod’

🕔 29.jan 2017

Hameed Khalid Darweesh werkte 10 jaren als vertaler voor Amerikaanse soldaten in Irak. Hij redde vele Amerikaanse levens en kwam tweemaal bijna zelf om. Hij werd opgesloten in een cel op JFK Airport in New York. Zijn misdrijven: hij is moslim én hij komt uit Irak.

Iraqi interpreter who worked for U.S. for 10 years just released at JFK. Crying a little bit. Pic courtesy of @SebastianMurdoc pic.twitter.com/H1bFSUFrdr — Willa Frej (@willafrej) 28 januari 2017

Nog maar een paar dagen geleden woonde hij legaal in de VS, zijn verblijfsvergunning is zelfs nog geldig. Maar vanwege het terrorismedecreet van Donald Trump mocht hij Amerika niet in, en zat hij in vreemdelingendetentie.

Ook Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi zat in de gevangenis op JFK voor dezelfde vergrijpen. Zijn vrouw Duniyya en haar broer worden door jihadisten in Irak beschouwd als verraders, omdat zij het Amerikaanse leger ondersteunden tijdens de Irakoorlog.

Nadat haar broer door opstandelingen werd vermoord, vluchtte Duniyya naar Amerika waar zij sinds 2014 een permanente verblijfsvergunning heeft.

Haar man, Haider Alshawi, rondde onlangs de doorlichtingsprocedure af en mocht zich voegen bij zijn vrouw en zoontje in Houston die hij al jaren niet heeft gezien. Kort voordat hij arriveerde, tekende Donald Trump het moslimdecreet.

Darweesh en Alshawi zijn niet de enigen: tientallen moslims zitten in hechtenis omdat zij Amerika niet meer binnen mogen.

Vrijdag ondertekende Trump het decreet “Protection Of The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States” dat, zoals de naam zegt, Amerika moet beschermen tegen het binnenkomen van buitenlandse terroristen.

De buitenlandse terroristen, dat is iedereen met een paspoort van Iran, Irak, Syrië, Soedan, Libië, Jemen en Somalië – ook al woonde die reeds legaal in Amerika, en ook al verkreeg die vóór vrijdag een visum om de VS binnen te reizen.

Vanwege het decreet, dat ook vluchtelingen de toegang tot de VS ontzegt, zit onder andere Google met de handen in het haar: meer dan 100 medewerkers mogen niet terug naar hun werkplek.

En dat is nog maar het begin: Trump gaf Homeland Security, het departement voor Binnenlandse Veiligheid, 60 dagen de tijd om te komen met nog meer landen die op de moslimlijst moeten komen.

Zaterdagavond sprak rechter Ann Donnelly het letterlijk verlossende woord: Darweesh en Alshawi hoeven niet te worden gedeporteerd. Ook andere gedetineerde moslims mogen op grond van deze uitspraak voorlopig blijven.

Rechter Donnelly benadrukte echter dat het niet duidelijk is of zij ook uit de gevangenis zullen worden ontslagen; bovendien is het moslimdecreet hiermee niet van de baan.