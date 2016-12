Israël slaat terug: stopt financiering VN-organisaties

🕔 25.dec 2016

Israël betaalt niet meer mee aan een aantal organen van de Verenigde Naties en bestudeert haar relatie met de organisatie. De maatregel is een vergelding voor de resolutie die de VN vrijdag aannam over de bouw van Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied.

De Israëlische premier Netanyahu zei zaterdag in een toespraak dat hij zijn minister van Buitenlandse Zaken had opgedragen binnen een maand alle contacten met de Verenigde Naties te herevalueren.

Ook de financiering door Israël van VN-instituten en de aanwezigheid van VN-vertegenwoordigers in Israël moest onder de loep worden genomen.

Vooruitlopend hierop had Netanyahu opdracht gegeven de betaling van bijna 8 miljoen Amerikaanse dollars ten behoeve van VN-organen stop te zetten.

Hij had scherpe kritiek op de beslissing van de Amerikaanse president Obama om geen veto uit te spreken over de resolutie die de bouw van nederzettingen in bezet Palestijns gebied onwettig noemde.

De resolutie werd met 14 stemmen voor en één onthouding aangenomen. In de resolutie wordt geëist dat Israël “onmiddellijk en volledig” stopt met de bouw van nederzettingen in bezet Palestijns gebied, inclusief oost-Jeruzalem.

Een analyse in de Israëlische krant Haaretz legt de schuld voor de VN-resolutie geheel bij premier Netanyahu: “De VS waarschuwde Netanyahu acht jaren dat zijn beleid een prijs zou hebben, maar hij verkoos de kolonistenlobby tevreden te houden in plaats van een actieplan te maken.”