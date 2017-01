Jaarlijks ruim 50 nieuwe gevallen van lepra in Suriname

🕔 31.jan 2017

Lepra blijkt geen ziekte die in de oudheid alleen voorkwam: jaarlijks worden er wereldwijd nog steeds meer dan 200.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Bovendien leven maar liefst drie miljoen mensen met een niet te genezen beperking – zoals blindheid – als gevolg van lepra.

De landen met het hoogste aantal nieuwe diagnoses zijn India, Brazilië en Indonesië, gevolgd door enkele Afrikaanse landen. Meer dan de helft van alle nieuwe gevallen van lepra wordt gediagnosticeerd in India, waar ruime een derde van alle armen in de wereld wonen. Ook in Suriname blijken er nog steeds gevallen van lepra te worden geregistreerd.

De Dermatologische Dienst van het ministerie van Volksgezondheid noteert jaarlijks nog ongeveer vijftig gevallen van lepra.

Vergeleken met de jaren ’70 een afname, want destijds werden er ruim 175 nieuwe gevallen per jaar ontdekt. De gestage daling van het aantal leprapatiënten in Suriname is te merken sedert de introductie van de Multi Drug Therapy. Deze medicijnen zijn vanaf 1995 gratis beschikbaar voor elke leprapatiënt.

Een groot deel van de lepragevallen die thans in Suriname worden geregistreerd, bestaat uit kinderen tot de leeftijd van 15 jaar. Het blijkt, geheel volgens de internationale trend, ook vaker bij mannen dan bij vrouwen voor te komen.

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) leven de meeste mensen die besmet zijn met lepra in Afrika en Azië. In 2015 waren er 14 landen die meer dan 1.000 nieuwe gevallen van lepra rapporteerden. Dit waren Bangladesh, Brazilië, Congo, Ethiopië, India, Indonesië, Madagascar, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria, de Filippijnen, Sri Lanka en Tanzania.

Jaarlijks wordt in het kader van Wereld Lepradag op 31 januari extra aandacht gevraagd voor deze ziekte, die heel goed te genezen is.

Lepra – ook wel melaatsheid genoemd – is een besmettelijke ziekte die ernstige, ontsierende huidzweren en schade aan de zenuwen in de armen en benen veroorzaakt. De ziekte bestaat al sinds de oudheid, vaak omringd door angstaanjagende, negatieve stigma’s en verhalen van leprapatiënten die worden gemeden als paria’s. Uitbraken van lepra hebben mensen op alle continenten beïnvloed en voor paniek gezorgd. De oudste beschavingen van China, Egypte en India vreesden dat lepra een ongeneeslijke, verminkende en besmettelijke ziekte is. Maar lepra is in feite niet zo besmettelijk. De ziekte wordt overgedragen als iemand regelmatig en in nauw contact komt met de neus- en monddruppels van iemand met onbehandelde lepra. Kinderen hebben meer kans om lepra te krijgen dan volwassenen.

Lepra wordt veroorzaakt door een langzaam groeiende bacterie, Mycobacterium leprae (M. leprae), en staat ook bekend als de ziekte van Hansen, omdat deze wetenschapper de M. leprae in 1873 had ontdekt.

De ziekte kan onder meer voorkomen worden door een mondmasker te dragen bij nauw contact met leprapatiënten, die nog als besmettelijk worden geacht.

Ook geldt voor onder anderen gezondheidswerkers dat zij de handen na contact met leprapatiënten goed dienen te wassen en ruim aandacht moeten besteden aan persoonlijke hygiëne. Voorts is het belangrijk goed en gezond te eten ter verbetering van de weerstand van het lichaam.(GFC)