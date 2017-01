‘Jij hoort hier niet’ levert ruim half miljoen op voor vluchtelingen

🕔 30.jan 2017

“Jij hoort hier niet!”, sneerde iemand op het Twitteraccount van Kal Penn. Die reageerde op gepaste wijze, en duizenden mensen ondersteunden hem daarbij.

Kal Penn is geboren in Amerika, in New Jersey. Zijn ouders komen uit India.

Penn was adjunct-directeur op het Office of Public Engagement van het Witte Huis onder president Barack Obama, maar hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Harold & Kumar.

Hij begon op 28 januari een actie voor Syrische vluchtelingen die hij opdroeg “aan die vent die zei dat ik niet in Amerika hoor, ik ben een inzamelingsactie begonnen voor Syrische vluchtelingen in jouw naam.”

To the dude who said I don’t belong in America, I started a fundraising page for Syrian Refugees in your name. https://t.co/NOR5P48fBi pic.twitter.com/jtJOsK9GrU — Kal Penn (@kalpenn) 28 januari 2017

Zijn doel was 2500 dollar, maar binnen 11 minuten had hij al de helft van dat bedrag bijeen. Na een half uur was het doel al tweemaal gehaald, en binnen een uur stond viermaal het streefbedrag op de teller.

Op maandagmorgen, amper twee dagen later, had hij al meer dan 511.000 aan donaties ontvangen, en het bedrag stijgt iedere minuut.

Alle schenkingen gaan naar het International Rescue Committee, dat vluchtelingen bijstaat.