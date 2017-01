Juridisch verzet tegen antimoslimdecreet groeit

🕔 30.jan 2017

Na het oordeel van rechter Ann Donnelly in New York die bepaalde dat twee moslims, die gevangen waren genomen en gedeporteerd zouden worden op grond van Donald Trumps antimoslimdecreet, in Amerika mochten blijven, spreken meer rechters zich uit in het voordeel van moslims.

Rechters in Massachusetts, Virginia en Washington vonnisten zaterdag en zondag tegen uitvoering van het decreet.

Rechter Leonie Brinkema oordeelde in Virginia dat alle gevangen genomen moslims op Dulles Airport die beschikken over een geldige Amerikaanse verblijfsvergunning, met onmiddellijke ingang het recht krijgen op een advocaat.

Twee andere rechters bepaalden dat het antimoslimdecreet zeven dagen niet mag worden uitgevoerd.

In Washington verbood districtsrechter Thomas Zilly deportatie van gedetineerde moslims.

Het departement van Binnenlandse Veiligheid zegt dat de overheid het recht heeft visa in te trekken zodra hij dat wenst, als dat in het belang is van de nationale veiligheid.