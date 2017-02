Kandidaat Hooggerechtshof: Trumps oorlog tegen rechtbank loopt uit de hand

🕔 09.feb 2017

Minder dan drie weken nadat hij de sleutels van het Witte Huis in ontvangst nam, is Donald Trump al in oorlog met de rechterlijke macht. Nadat rechter James Robart de eis van de staat Washington had toegewezen en opschorting van de ‘moslimban’ had bevolen, bombardeerde Trump het rechtssysteem met beledigingen en beschuldigingen.

Trump ging met zijn aanvallen helemaal over de streep. Dat zegt niet de eerste de beste – dat zegt Neil Gorsuch, door Trump himself genomineerd voor het Hooggerechtshof, de hoogste federale rechtbank van de VS.

Gorsuch noemde de aanvallen “ontmoedigend” en demoraliserend”. Dat deed hij weliswaar in een privégesprek, maar de uitspraken zijn door twee aanwezigen bevestigd.

De vraag is hoe Trump, de man met het ultrakorte lontje als het om kritiek gaat, met dit tegengas zal omgaan. Gorsuch doet er dan ook goed aan Twitter de komende dagen in de gaten te houden.