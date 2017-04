KILLIT pakt samen met rijstboeren Nickerie bestrijding van ratten aan

🕔 10.apr 2017

Onderzoek wijst uit dat ratten in vele landen waar er rijst wordt verbouwd, flinke schade kunnen veroorzaken aan de aanplant. De schade begint vanaf er wordt ingezaaid, waarbij de ratten zich tegoed doen aan het zaaizaad.

Naarmate de aanplant groeit, groeien ook de voedingsbronnen voor ratten. Zij eten van de jonge plantjes, de pluimen en ook van de rijpe rijsthalmen. In sommige landen kan de schade oplopen tot zelfs meer dan 20% van de totale aanplant.

In Suriname ontbreken de juiste cijfers van schade die veroorzaakt wordt door ratten in de rijstteelt. Wel is bekend dat er schade is, en uit recentelijke berichten uit ons buurland Guyana blijkt dat ook zij veel schade lijden.

Om cijfers in kaart te brengen om daarmee een gedegen rattenbestrijdingsplan te ontwikkelen, heeft KILLIT NV zaterdag een presentatie gehouden voor de rijstboeren in Nickerie. Tijdens deze presentatie is ingegaan hoe groot de schade is, wat kan uitlopen van enkele honderden SRD’s voor de kleine verbouwers tot zelfs in de miljoenen voor de grotere spelers.

De bedoeling van deze presentatie was om samen met de rijstboeren onderzoek te doen hoe groot de daadwerkelijke schade is in Suriname. Hiervoor stelt KILLIT ruim 2000kg door haar geproduceerd rattengif beschikbaar.

Dit is een investering van ruim SRD 130.000. KILLIT zal hierbij de rijstboeren trainen hoe de rattengif effectief in te zetten en zal samen met hen in kaart brengen wat het resultaat is van dit onderzoek. De aanwezige rijstboeren konden zich opgeven voor dit experiment.

KILLTROL is een rodenticide (rattengif) dat reeds tientallen jaren wordt geproduceerd en gebruikt door KILLIT.

Sedert dit jaar is KILLTROL via distributiepartner DTS NV ook te verkrijgen in de verschillende winkels en supermarkten in Suriname.(GFC)