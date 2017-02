‘Kleurenpoeders bij color run vormen gevaar voor gezondheid’

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) vormen de kleurpoeders die tijdens een color run naar hardlopende deelnemers worden gegooid een risico voor de gezondheid.

Het RIVM raadt in een adviesrapport het gebruik van de kleurenpoeders tijdens evenementen vanuit een ‘gezondheidskundig oogpunt’ af. Zo zou het poeder kunnen leiden tot mogelijke luchtwegklachten, oog- en huidirritatie.

In maart 2016 kreeg het RIVM van de Brandweer Amsterdam-Amstelland het verzoek om onderzoek te doen naar kleurenpoeders bij evenementen. Aanleiding voor dit onderzoek is het rapport “Brandproeven kleurpoeder” uit 2015 waaruit bleek dat sommige kleurenpoeders kunnen leiden tot brand(explosies) en stofexplosies.

Volgens het RIVM vormen luchtwegklachten het grootste risico, omdat de poeders uit een hoge concentratie zeer kleine stofdeeltjes bestaan, die mensen tijdens het rennen inademen.

Ademhalingsproblemen

In het rapport schrijft het instituut dat dergelijke fijnstofconcentraties kunnen leiden tot ademhalingsproblemen, zeker bij mensen met luchtwegaandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Ook kunnen deelnemers aan het hardloopevenement last krijgen van oog- en huidklachten. Daarbij verwijst het RIVM naar India, waar de kleurenpoederevenementen hun oorsprong hebben. In India worden zeer ernstige oog- en huidklachten gemeld. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de kleurstoffen die ofwel vervuild zijn of zware metalen bevatten.

Om te voorkomen dat vervuilde poeders ook in Nederland worden gebruikt, adviseert het RIVM om alleen aantoonbaar goedgekeurde levensmiddelenkleurstoffen te gebruiken. Ook wordt geadviseerd om een mondkapje en beschermbril te dragen en na het evenement te douchen. Verder wordt afgeraden om het poeder direct in het gezicht van deelnemers te gooien.

Organisatie

In een reactie aan de NOS liet Klaas Rohde, organisator van The Color Run weten dat hij erkent dat het niet heel erg gezond is. “Ik denk dat als je een keer The Color Run loopt, dat het helemaal niet erg is. Maar je moet dat niet elke week doen”, zegt hij.

Volgens Rohde hebben de EHBO-posten bij de run nog nooit klachten ontvangen van mensen met luchtwegproblemen. Wel kan hij zich vinden in de aanbevelingen van het RIVM. “Eigenlijk hebben we alle maatregelen al in onze plannen opgenomen. We waarschuwen ook: als je astma hebt moet je The Color Run niet lopen.”

Maar het advies van het RIVM om kinderen niet te laten deelnemen gaat de organisatie te ver. “Een keer deelnemen is hartstikke leuk, ook voor kleine kinderen”, aldus Rohde.

Color Run

Bij color runs gaat het niet om de hardloopprestatie en wordt over de vijf kilometer geen tijdregistratie bijgehouden. Het draait bij het evenement om de beleving, waarbij de renners iedere kilometer met een andere kleur poeder worden bestrooid.

Het hardloopevenement is ontstaan vanuit het Holifeest in India. Dit hindoeïstische lentefeest wordt jaarlijks rond de maand maart gevierd met dans en zang, waarbij met gekleurd poeder gegooid wordt. In 2011 werd The Color Run door de Amerikaanse Travis Snyder opgericht.

In 2015 kregen deelnemers van The Crazy Color Run in Leeuwarden te maken met een onaangename verrassing, toen zij de kleur niet meer uit hun haren konden wassen. Het bedrijf dat de verf voor de Color Run had geleverd zei dat het verkeerde poeder voor het evenement gebruikt was.(NU.nl)