KLM weert moslims vanwege Amerikaans moslimverbod

🕔 28.jan 2017

De KLM weigert moslims te vliegen naar de VS. De maatschappij doet dit “omdat zij hun eindbestemming in de Verenigde Staten toch niet halen.” Dat schreven Nederlandse media zaterdag.

Confirmed: Iran’s Asghar Farhadi won’t be let into the US to attend Oscar’s. He’s nominated for best foreign language film…#MuslimBan — Trita Parsi (@tparsi) 28 januari 2017

Donald Trump stelde per decreet een inreisverbod in voor moslims uit zeven landen. Mensen uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen komen de VS niet meer in, zelfs wanneer zij een geldige Amerikaanse verblijfsvergunning (green card) of visum hebben.

Ook vluchtelingen uit landen waar Amerika oorlog voert, komen voorlopig het land niet binnen.

België volgt het voorbeeld van de KLM voorlopig niet; de Belgen hebben namelijk nog geen opdracht uit de VS om moslims te weren.

Op Amerikaanse luchthavens zitten moslims vast die wel het vliegtuig uitmochten, maar het land niet verder in mogen. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk worden gedeporteerd.

187 medewerkers van Google, die afkomstig zijn uit de zeven landen, mogen niet naar hun werk in de VS.

De maatregel geldt niet voor alle inwoners van de zeven landen. Christenen mogen Amerika wel in, zegt Trump.

Opmerkelijk genoeg wil of durft geen enkele westerse regering zich uit te spreken tegen het decreet. Iran dreigde de VS met gelijke munt terug te betalen.

Inreisverboden zijn niet nieuw in de VS. Na de aanslagen in 2001 verbood George Bush de toegang aan alle vluchtelingen, en na de gijzelingscrisis in Teheran (1979) werden de grenzen gesloten voor alle Iraniërs.