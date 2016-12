Landelijke Scholieren – en Studentenbond na 9 jaren een feit

🕔 25.dec 2016

De Landelijke Scholieren – en Studentenbond(LSSB) is sinds donderdag 22 december een feit. De organisatie die onder leiding staat van Edgar Sampie, geeft aan dat het een noodzaak was om deze bond in het leven te roepen.

Initiatiefnemer en oprichter Ezechiel Lens zegt dat de oprichting 9 lange jaren op zich heeft laten wachten. Hij is trots op de jongeren die de stoute schoenen hebben willen aantrekken en noemde onder meer: Sampie, Hiwat, Sanvisi, Bipat, Nabdar, Moestadjap en Landveld, de medeoprichters van de bond.

Het DNA – lid Edward Belfort was ook aanwezig om de jongeren toe te spreken. Derryl Boetoe, ex – voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, die ook voorzitter is van de adviesraad van de bond, is van mening dat deze bond de organisatie bij uitstek is die verder invulling moet geven aan de uitdagingen van het jongerennetwerk.

Ook Kenny B draagt deze organisatie een warm hart toe en heeft de jongeren weten te motiveren.

Sampie benadrukte tijdens zijn toespraak dat de bond niet gezien moet worden als vijand van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, maar juist als vriend van het ministerie. “Zeker omdat wij samen met dit ministerie hand in hand zullen werken om de uitdagingen van onze scholieren en studenten binnen het onderwijs weg te werken”.(GFC)