‘Lieve meid’ neemt hap uit tractorchauffeur

🕔 24.dec 2016

Een dronken medewerker van een dierentuin in het Russische Nizhny Novgorod liep vrijdag een leeuwenkooi in om een leeuwin te knuffelen. Het dier was echter niet gediend van de intimiteiten en zette haar tanden in de man.

Alexander Komkov vierde donderdag zijn verjaardag. Vrijdag meldde hij zich dronken op zijn werk. Hij werd weggestuurd om zijn roes uit te slapen.

De 50-jarige man werkt als tractorchauffeur bij de Madagascar Zoo in de stad aan de Volgarivier. Hij liep niet naar de uitgang, maar ging de zoo in. Hij klom over het hek van het leeuwenverblijf omdat hij opeens behoefte kreeg aan wat aanhankelijkheid, schrijft de website Otkryty Nizhny.

Het roofdier deelde zijn behoeften niet en zette de tanden in zijn armen. De chauffeur werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. Tijdens het incident was de dierentuin nog gesloten.

Natalya Polyakova, directeur van de dierentuin, zegt in Otkryty Nizhny dat de leeuwin niets valt te verwijten,.

Zij noemt de leeuwin “een lieve meid. Wij hebben haar nog nooit agressief gezien.”