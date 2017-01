Lintworm verlaat man via mond

Artsen in India verwijderden in 2014 een enorme lintworm van bijna twee meter uit de ingewanden van een man – via zijn mond. De parasiet was ontdekt tijdens een colonoscopie.

De 48-jarige man had al twee maanden last van buikklachten en lethargie. Bij onderzoek ontdekten de artsen een volkomen gaaf exemplaar van de Taenia solium, zoals de varkenslintworm officieel heet.

De schokkende ontdekking werd deze week beschreven in de laatste editie van de New England Journal of Medicine. Volgens de artsen is dit het langste exemplaar dat hun bekend is.

De ‘operatie’ duurde langer dan een uur. De patiënt kreeg naderhand medicatie tegen parasieten om eventuele resten van de worm te doden.

Volgens de laatste berichten heeft hij al enkele weken nergens meer last van.