Man Gods weerstond niet verleidingen des vleses, des duivels en der wereld

🕔 04.feb 2017

Dominee Christopher King deed alles wat God verboden heeft en mag in de cel over zijn zonden nadenken. ‘Vader King’ werd gearresteerd omdat hij kinderporno en drugs in bezit had.

King was predikant van de St. James of Jerusalem Episcopal Church in Long Beach.

Op de computer van de 51-jarige man Gods vond de politie foto’s van minderjarigen die “bezig waren met seksuele handelingen”, video’s waarop volwassenen mannen anale seks hadden met een peuter van een jaar of twee en video’s van jongens van 3 tot 12 die met elkaar of met volwassenen seks hadden.

In de parochiale residentie trof de politie “chrystal meth”, een vorm van de drug methylamfetamine, Xanax pillen en spullen voor het gebruik van drugs.