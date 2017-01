Meer demonstranten dan aanhang tijdens Trump-inhuldiging

🕔 23.jan 2017

“Dit was het grootste publiek dat ooit aanwezig was bij een inauguratie – punt!” Sean Spicer, woordvoerder van Donald Trump, lijkt veel van de retoriek en stijl van zijn baas te hebben overgenomen.

Op een persconferentie in het Witte Huis fulmineerde Spicer tegen de verzamelde pers: die zou geprobeerd hebben het te laten lijken dat maar weinig mensen belangstelling hadden voor de inhuldiging van de 45e president van de VS.

“Schandelijk en fout!”, brieste Spicer. De New York Times maakte er niet veel woorden aan vuil: die lieten gewoon luchtfoto’s zien van het publiek op Trump’s feestje.

160.000 belangstellenden, daar hielden deskundigen het op. Een flauwe afspiegeling van de bijna twee miljoen mensen, die in 2009 Barack Obama waren komen toejuichen.

Het moet pijn gedaan hebben: er waren waarschijnlijk driemaal meer demonstranten op de been gekomen om te protesteren tegen Trump, blijkt uit beelden van ABC News. Alleen al in Washington liepen honderdduizenden vrouwen mee in de Women’s March, schrijft de New York Times.

Ook in andere steden kwam de massa op straat – ruim 175.000 in Boston, bijvoorbeeld.

Het lijdend voorwerp was niet onder de indruk: “Waarom hebben deze mensen niet gestemd?”, schamperde hij op Twitter.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn’t these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 januari 2017

Voor de man die volgens sommigen een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, waren de kijkcijfers veel belangrijker.