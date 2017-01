Mexicaanse Muur: ‘Geweldig idee!’, zegt murenbouwer Netanyahu

“De Mexicaanse Muur is een fantastisch idee”: Donald Trump krijgt bijval voor zijn plan van een man die op dat gebied ook van wanten weet.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei in een tweet dat Trump gelijk heeft: “Ik heb een muur gebouwd langs Israël’s zuidgrens. Het stopte alle illegale immigratie”, zei hij.

Hij imiteerde zelfs Trump in diens woordkeus: “Geweldig succes. Geweldig idee.”

President Trump is right. I built a wall along Israel’s southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 januari 2017

Trump verwees onlangs in een interview naar Israël toen hij over zijn veiligheidsplan sprak: “De muur is noodzakelijk”, zei hij.

“Mensen willen bescherming en een muur beschermt. Vraag het maar aan Israël.”