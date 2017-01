Miljoenenschikking voor beschoten pizzabezorger

🕔 08.jan 2017

Een pizzabezorger in de Amerikaanse stad Philadelphia krijgt 4,4 miljoen dollar compensatie omdat hij ten onrechte veertien maal werd beschoten door twee politieagenten.

BREAKING: City of Philadelphia will pay $4.4 million for the accidental shooting of pizza delivery man Philippe Holland in 2014. @CBSPhilly pic.twitter.com/oTHk8oYxUz — David Spunt (@DavidSpuntCBS3) 6 januari 2017

Philippe Holland, destijds 20, deed naast zijn opleiding aan het Delaware County Community College twee baantjes, schrijft Philly.com. Hij had die avond in april 2014 net een Double Cheeseburger Deluxe bezorgd, toen hij werd benaderd door Mitchell Farrell en Kevin Hanvey, beide mannen in burgerkleding.

Holland dacht dat zij hem wilden beroven en sprong daarom in zijn auto. Voor hij kon wegrijden scheen één van de mannen in zijn auto met een zaklantaarn en richtte de andere een pistool op hem.

Toen hij het wapen zag, raakte Holland in paniek en reed in volle vaart weg. De twee mannen doorzeefden het voertuig met 14 schoten, waarvan enkele hem in het hoofd en de borst raakten.

Tijdens het gehele incident hadden de twee mannen zich volgens een ooggetuige niet geïdentificeerd als politieagenten. Ook het schieten was tegen de regels: de agenten mochten niet schieten op een bewegend voertuig, “tenzij dodelijk fysiek geweld wordt gebruikt tegen de agenten of een andere persoon.”

Holland moest een zware operatie ondergaan en heeft sindsdien permanent last van convulsies.

De twee agenten zijn nooit vervolgd en doen vanaf de schietpartij bureauwerk.