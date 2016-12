Minister Burleson ondersteunt private organisaties

🕔 28.dec 2016

Minister Sieglien Burleson heeft op 23 december 2016 aan enkele organisaties een financiële ondersteuning gegeven voor het werk dat ze verrichten. Het ministerie van Handel en Industrie gaat voor de bevordering van industrialisatie en versterking van de private sector.

De minister benadrukte dat HI van oordeel is, dat de sociale omstandigheden moeten worden verbeterd, echter zegt de bewindsvrouw, dat ze toch binnen haar kerntaken wilt blijven.

De HI-minister gaf duidelijk aan, dat haar keuze voor deze organisaties een symbool is van samenwerking. “Wanneer je een economische agenda uitvoert, wanneer je ervoor zorgt, dat er werkgelegenheid ontstaat, wanneer je een product of dienst creëert, die uniek is voor Suriname, wanneer je Suriname kan neerzetten op de regionale en international kaart, gaat die welvaart er wel komen en dan is het voor iedereen,” voegde ze eraan toe.

Minister Burleson sprak de hoop uit, dat deze organisaties het belang daarvan gaan inzien en zo een spin-off effect gaan creëren, welke als voorbeeld kan dienen voor andere organisaties.

Door creativiteit, zelfwerkzaamheid, samenwerking en steeds meer bouwen aan betere producten, worden meer banen gecreëerd en kan meer worden geëxporteerd, waardoor er meer deviezen het land binnen komen. Op deze manier komt duurzame ontwikkeling tot stand, aldus de bewindsvrouw.

De organisaties, die voor een financiële ondersteuning in aanmerking zijn gekomen zijn Tranga Nakie Kwakoegron , een organisatie bestaande uit 27 vrouwen, die samenwerken en doen aan cassavateelt. Zij hebben voor de verwerking een machine nodig om cassava te raspen.

Naast een financiële ondersteuning heeft de organisatie uit handen van Maurino Pansa van Pansa Group symbolisch het ontwerp voor een cassaverasper machine in ontvangst genomen. Dit is tot stand gekomen door de samenwerkingsovereenkomst die het ministerie is aangegaan met Pansa Group, om machines te ontwerpen.

De Suriname Chefs Association, die Suriname internationaal vertegenwoordigen, hebben van de minister een financiële ondersteuning ontvangen voor 1 ticket.

Hanaba Ijarono (Arowaks voor Vrouwen Sta Op) is een groep vrouwen, die doen aan tuinbouw, handycraft, voorlichting en medicijnen. Zij hebben behoefte aan: haaknaalden, haakgaren en lapjes.

Vrouwen organisatie Uma Fu Du is een organisatie, die onder andere doet aan landbouw – en textielverwerking en hebben behoefte aan gereedschappen en reparatie van naaimachines.

Stichting Rumas van Emmy Hart kwam ook in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Zij wil namelijk een tuinbouwproject voor 8-10 jongens opstarten, zodat die ondernemend kunnen worden.

Ook Ondernemers Platform Para bestaande uit een groep ondernemers, die een beurs hebben georganiseerd om ondernemers op de kaart te brengen, kregen uit handen van minister Burleson een enveloppe. Daarnaast heeft ze ook vanuit het Onderdirectoraat Ondernemerschap aan deze organisatie haar steun toegezegd.(GFC)