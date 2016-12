Minister Relyveld gedenkt Stichting Prasoro voor het kind in nood met SRD 20.500

🕔 22.dec 2016

Voor de Stichting Prasoro voor het kind in nood was het gisteren een bijzondere dag. Popelend van ongeduld werd de bewindsman bij de poort opgewacht door de kinderen en de directeur.

Aan de vooravond van kerst heeft de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Steven Relyveld een geste gedaan aan deze stichting. Met de donatie van SRD 20.500 aan waardebonnen heeft de minister wederom bewezen een zeer sociaal bewogen persoon te zijn.

Het is niet de eerste keer dat hij de stichting heeft bedacht. Zo heeft hij onlangs op zijn jaardag de pupillen van de stichting getrakteerd op een etentje in Mc Donald’s. Elk eind van het jaar gedenkt hij stichting Prasoro voor het kind in nood met kerstgeschenken. Naast deze hoogtijdagen is de minister altijd te vinden voor hulp als er een beroep op hem wordt gedaan.

Minister Relyveld heeft zijn hart op de juiste plek en heeft vaker andere sociale instellingen bedacht. Daarnaast heeft hij aan het dorp Witsantie vanwaar hij afkomstig is een heel mooie aula geschonken. De aula is geheel door de minister zelf gefinancierd. Voorts heeft hij ook andere sociale projecten uitgevoerd in andere dorpen, zegt de afdeling Voorlichting van RGB.

Behalve de waardebonnen heeft de bewindsman de 35 pupillen ook getrakteerd op een hapje en een drankje.

Farida Blokland, directeur stichting Prasoro voor het kind in nood is zeer ingenomen met de donatie. Voor haar betekent dit een kleine verlichting van de nood waarin de stichting verkeert vanwege het uitblijven van de subsidie gelden over het jaar 2016. Volgens haar zal de stichting de kinderen met deze waardebonnen zeker nog twee maanden kunnen voorzien van voeding.

Blokland is samen met haar pupillen de minister heel dankbaar en weet dat zij altijd een beroep op hem kunnen doen.

Stichting Prasoro voor het kind in nood is een stichting die wezen, half wezen en sociaal wezen opvangt. Het zijn kinderen die verwaarloosd zijn door ouders en of families of waarvan een ouder of de ouders verslaafd zijn aan drugs, alcohol en nu ook casino’s. Ook kinderen uit grote gezinnen die in 1 woning wonen worden hier opgevangen.(GFC)