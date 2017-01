Mobiele opwekunit Moengo uitgevallen

🕔 24.jan 2017

De mobiele opwekgenerator die de nergiebedrijven Suriname (EBS) twee weken geleden in de centrale te Moengo installeerde, is tegen kwart over drie in de ochtend van maandag op dinsdag 24 januari uitgevallen.

Het gevolg is dat het Wonoredjo-gebied spanningsloos is. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

De mobiele unit gaf tegen kwart over drie een foutmelding. Het is de technici in Moengo niet gelukt om de fout te kunnen achterhalen. Om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen zijn engineers vanuit Paramaribo vertrokken, richting Moengo. Alle inspanningen worden gepleegd om het probleem vandaag nog op te lossen.

De afgelopen week had de EBS al te kampen met uitval van een machine in de centrale te Moengo. Hierdoor had 40% van Moengo geen elektrische energie. Het probleem werd verholpen door een mobiele opwekunit vanuit Nickerie te halen en te installeren te Moengo. Die machine is nu uitgevallen.

Het technisch personeel van de EBS doet er alles aan om dit vraagstuk zo snel mogelijk tot het verleden te laten behoren.

Intussen wordt ook doorgewerkt aan het plan om binnen korte tijd een CAT-machine ter plekke te installeren die de stroomvoorziening ter plekke moet garanderen totdat de koppeling met het EPAR netwerk is gerealiseerd.

De EBS biedt haar welgemeende verontschuldiging aan voor het ongerief en vraagt begrip voor de ontstane situatie.