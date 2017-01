Moskeebrand enkele uren na Amerikaanse moslimban

🕔 30.jan 2017

Binnen enkele uren nadat Donald Trump per decreet de Amerikaanse grenzen had gesloten voor moslims, brandde in Texas zaterdag een moskee tot de grond af. De oorzaak is onbekend, maar de brandweer van de Texaanse stad Victoria drukt de bevolking op het hart geen overhaaste conclusies te trekken.

Toen de brandweer omstreeks twee uur ’s ochtends arriveerde, stond het gebouw reeds in lichterlaaie, schrijft de Victoria Advocate.

De brandweer trof niemand aan in het gebouw en niemand raakte gewond. De dienst had ook geen enkele theorie over een mogelijke oorzaak.

Gelovigen deden ’s ochtends langs de weg voorbij de verwoeste moskee het ochtendgebed. Zij zijn van plan om op straat, zo dicht mogelijk bij hun gebouw, te blijven bidden.

De moskeeleiding nodigde gelovigen van alle religies uit voor een bidstond zondagmorgen bij de moskee. Er is ook een GoFundMe-pagina geopend voor de herbouw van het gebedshuis.