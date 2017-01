Nationale geneesmiddelen klapper commissie geïnstalleerd

🕔 26.jan 2017

De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, heeft de nationale geneesmiddelen klapper commissie geïnstalleerd. Deze commissie is voor een periode van drie jaren benoemd te rekenen van 9 november 2015 tot en met 9 november 2018.

Suriname heeft zich geconformeerd aan de algemene doelstelling om belangrijke geneesmiddelen voor de gemeenschap ter beschikking te hebben.

“Geneesmiddelen zijn een belangrijke bouwsteen van elk gezondheidszorgstelsel. De selectie van essentiële geneesmiddelen is één van de kernbeginselen van een nationaal geneesmiddelenbeleid. Het helpt om prioriteiten voor alle aspecten van de farmaceutische kolom vast te stellen; vanaf de financiering, tot de aankoop alsook het vaststellen van welke geneesmiddelen bovenop de stapel worden gelegd, bij een aanvraag tot registratie en in de financiering van een Universal Health Coverage. Om het maximale uit de beschikbare middelen te halen ter dekking van de zorgvraag is werkzaamheid en rationeel gebruik van geneesmiddelen een belangrijke factor”.

Dit gaf de minister van Volksgezondheid mee aan de geïnstalleerde commissie leden van de Nationale Geneesmiddelen Klapper bij de installatie.

Enkele van de taken van de commissie zijn: het adviseren van het ministerie ter vaststelling van de Nationale Geneesmiddelen Klapper, het uitbreiden van het beschikbare pakket aan medicijnen voor de mensen in Suriname, beter contact hebben met belanghebbende waar onder de zorgverleners, zorgverzekeraars en de patiënten vereniging.

Een belangrijk doel van de commissie is om de lijst van de geneesmiddelen zo up to date als mogelijk te houden. Rekening houdend met de werkzaamheid van de medicijnen en economische haalbaarheid en betaalbaarheid van de middelen die op de lijst voorkomen.

De minister wenste de commissie heel veel succes met deze belangrijke taak voor de Surinaamse gemeenschap in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid en gaf ze mee dat er een grote verantwoordelijkheid op hen ligt om transparant en efficiënt te werken en om er voor te zorgen dat er geen belangenverstrengeling plaats vindt.

De voorzitter Dr. E. Dams gaf aan dat ze met zijn allen de verantwoordelijkheid voelen om een goed modern en vooruitstrevende medicijnen beleid te voeren.

In de nationale geneesmiddelen klapper commissie hebben zitting: mevr. Dr. E. Dams, (voorzitter), mevr. M. Naarendorp, Msc., RPh., (ondervoorzitter) mevr. Drs. M. Mohan- Algoe, mevr. Drs. E. Boomsma, de heer Drs. V. Sewbarat Misser en de heer Drs. W Balraadjsing.

De Nationale Geneesmiddelen Klapper commissie bestaat al langer dan 35 jaar in Suriname. De Nationale Geneesmiddelen Klapper is al geruime tijd ook online te bezichtigen op www.ngksuriname.org.(GFC)