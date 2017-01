Netanyahu bepaalt eindelijk datum voor zijn verhoor

🕔 03.jan 2017

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is maandagavond in zijn woning ondervraagd door een onderzoeksteam na aantijgingen van omkoping en fraude, schrijft het Israëlische dagblad Haaretz.

Netanyahu zou zich vóór het verhoor gericht hebben tot zijn critici met de waarschuwing “nog niets te vieren”. “Dit onderzoek zal niets uitwijzen en jullie zullen doorgaan met het uitspuwen van hete lucht”, zei hij.

Haaretz schrijft dat de politie dagenlang vergeefs probeerde een tijdstip met Netanyahu af te spreken voor zijn verhoor. Zondag kwamen beide partijen overeen het verhoor deze week te laten plaatsvinden.

Het onderzoek behelst twee zaken. De eerste, minst zware beschuldiging, betreft het aannemen van geschenken ter waarde van honderdduizenden shekels.

Er is bewijs, schrijft Haaretz, dat de premier tamelijk kieskeurig was en duidelijke eisen stelde aan de gevers. Maar er is ook een incident waarbij hij 1,1 miljoen Amerikaanse dollars aan campagnegelden ontvangen zou hebben van een Franse fraudeur.

Over de tweede, ernstiger zaak, is weinig bekend gemaakt. Die zou gaan over zijn betrokkenheid bij de aankoop van Duitse onderzeeërs.

Netanyahu wordt al vanaf zijn aantreden achtervolgd door schandalen.