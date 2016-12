‘Niet waar’: VS niet achter VN-resolutie

🕔 28.dec 2016

Het is “gewoon niet waar” dat Amerika achter de VN-resolutie zat die vrijdag Israël veroordeelde voor het bouwen van nederzettingen op bezet Palestijns gebied.

Israël is woedend omdat Amerika geen veto uitsprak over de resolutie. Die noemde de “Israëlische nederzettingen in sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, een flagrante schending van het internationaal recht”.

“Wij verwerpen de opvatting dat de VS de drijvende kracht was achter deze resolutie” zei Mark Toner namens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Het is gewoon niet waar.”