Nieuw ‘terrorismebewijs’ blijkt tien jaren oud

🕔 04.feb 2017

Bij een aanval door het Amerikaanse leger in Jemen kwam een aantal Jemenitische burgers om het leven. Het Pentagon plaatste een video online die moest aantonen waarom de actie noodzakelijk was.

Het bleek echter te gaan om een oud filmpje, dat al tien jaren op een andere website staat.

Het Pentagon schreef bij het filmpje dat het ging om “belangrijke informatie van de inlichtingendienst” die de bloedige operatie in Jemen rechtvaardigde.

Bij de aanval was “materiaal en informatie buitgemaakt die waardevolle informatie geeft om bondgenoten te helpen bij het afschrikken en voorkomen van toekomstige terreuraanvallen in Jemen en over de hele wereld”, zei het Amerikaanse Centrale Commando (CENTCOM) in een verklaring.

Donald Trump noemde de razzia een succes omdat daarbij “belangrijke informatie van de inlichtingendienst”” was verkregen die de VS en de rest van de wereld zou beschermen tegen terrorisme.

De video was echter in 2007 online gezet. Het Pentagon haalde het filmpje na enkele uren van de eigen website.

De VS heeft een historie van ‘bewijs’ voor zaken die militaire interventies moeten rechtvaardigen, dat achteraf onwaar blijkt te zijn. Een bekend voorbeeld zijn de ‘weapons of mass destruction’, waarvoor bewijs werd gepresenteerd wat later verzonnen bleek.