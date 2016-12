Nieuwe kansen voor palmolie

🕔 24.dec 2016

Suriname krijgt een nieuwe kans in de palmoliesector, maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Het Chinese bedrijf China Zhong Heng Tai Investment (CZHT) wil beginnen met een proef op 1500 acres, omgerekend 607 hectare, schrijft Caribbean News.

Het gaat om hetzelfde bedrijf dat volgens de website Aid Data in 2003 argwaan wekte toen het in Suriname een palmolieplantage wilde opzetten, maar geen aantoonbare ervaring had in de landbouw.

Bovendien zou destijds geen eigen kapitaal worden geïnvesteerd en had het bedrijf moeite met het verkrijgen van kapitaal.

Dekmantel

De indruk bestond toen, schrijft Aid Data, dat de deal een dekmantel was om het toegewezen areaal van enkele tienduizenden hectaren leeg te kappen om het hout te verkopen, zonder de intentie de grond te gebruiken voor de palmolie-industrie.

De palmolie-industrie begon eind 80’er jaren achteruit te gaan vanwege diverse plantziekten. De definitieve dolksteek werd gegeven door de binnenlandse oorlog en de laatste fabriek, op Patamacca, sloot officieel in 2004.

Verzet

CZHT wil starten met drie variëteiten uit Maleisië. Hiervoor is door de overheid totaal 52.000 hectare beschikbaar gesteld.

De plannen bestaan al enige tijd, maar stuitten op diverse hobbels. In 2004 werd een deal getekend voor het ontwikkelen van 40.000 hectaren voor de productie van palmolie.

Dat stuitte volgens The Manzella Report op verzet van milieugroepen en een financieringstekort. Bovendien was de plaatselijke bevolking bang dat het Chinese bedrijf eigen arbeiders zou meenemen waardoor geen werkgelegenheid zou ontstaan voor de lokale mensen.

Het project ketste in hetzelfde jaar af. In 2011 werd onderhandeld over een nieuw contract, onder andere voorwaarden.

Voorzieningen

De Chinese overheid gaf een garantie voor een investering van 4,5 miljoen USD en plantmateriaal uit Maleisië is onderweg.

Ook de Surinaamse overheid kwam over de brug. Zo krijgt CZHT volgens Caribbean News 90% korting op invoerheffingen voor kapitaalgoederen. Het bedrijf krijgt vrijstelling van invoerrechten voor apparatuur, kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Bovendien wordt geen belasting geheven over exporten en wordt slechts 3% statistiekrecht gevraagd. Over de afschrijvingsduur kunnen ten behoeve van de belastingen afspraken worden gemaakt.

Grondbelastingen zijn laag en de overheid zal zorgen voor de externe infrastructuur. Het bedrijf mag zelf voorzien in de energiebehoefte en mag daarvoor restmateriaal gebruiken als brandstof.

3F

Er loopt sinds 2008 nog een aanvraag van het Indiase bedrijf Foods, Fertilizers and Fats (3F) voor het opzetten van een palmolieproject op 40.000 hectaren. Hiervoor is al in 2012 een samenwerkingsovereenkomst (Memorandum of Understanding, MoU) getekend.

Het Chinese bedrijf zal in de eerste twee jaren, in de eerste fase, werk bieden aan 140 mensen. Aid Data schrijft dat uiteindelijk 5000 mensen op Patamacca emplooi moeten vinden.

3F zal naar verwachting 4000 banen creëren. Het Indiase bedrijf bestaat uit diverse divisies waarvan in de palmoliesector verschillende vestigingen opereren in India. Daar wordt onder andere samengewerkt met lokale boeren.

3F is ook actief in Ceylon, Singapore en in Afrikaanse landen als Ghana, Burkina Faso, Benin, Mali, Togo, Nigeria en Ivoorkust.