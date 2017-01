NJP roept regering en leerkrachten op om in dialoog te gaan

🕔 12.jan 2017

‘Als vertegenwoordiger van de jeugd van Suriname vindt het Nationaal Jeugd Parlement zich niet terug in zaken wanneer jongeren belet worden om onderwijs te volgen. Wij respecteren de mening van de leerkrachten en hebben begrip voor de situatie van deze belangrijke schakels binnen het onderwijsgebeuren.

Wij willen een beroep doen op de Surinaamse regering om haar verantwoordelijkheden op zich te nemen en de gedane beloftes na te komen. Het is van enorm belang dat het onderwijsproces niet verstoord wordt vanwege de actuele zaken die spelen. Onderwijs moet voortgezet worden.

Wij doen eveneens een beroep op alle leerkrachten, rekening houdend met de omstandigheden, niet uit het oog te verliezen dat het kind recht heeft op onderwijs. Het is verplicht voor ieder kind. Onderwijs moet zorgen voor de ontplooiing van het kind. Het onderwijsproces dient daarom niet ontbroken te worden. Het pad van dialoog dient men te bewandelen. Zonder dialoog kan niets bereikt worden’, zegt het Nationaal Jeugdparlement(NJP) in een verklaring.

NJP: ‘Het is om deze reden dat wij de leerkrachten vragen het pad van dialoog te bewandelen, met alle betrokken partijen, dat naar ons gevoel zeker een positief resultaat oplevert. Het Nationaal Jeugdparlement is voorstander dat het onderwijs zich voortzet, om uiteindelijk ook dit schooljaar succesvol te laten verlopen.

Voorts doen roepen wij de ouders en de jongeren op om hun kinderen te helpen met de studie alsook de jongeren dus om alle mogelijkheden te creëren om niet achter te raken met de studiestof. Wij roepen alle jongeren op om op school te blijven en de leerkrachten ervan te overtuigen dat de lessen voortgang moeten hebben.

Wij citeren tot slot de quote van Nelson Mandela waar wij achter staan: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Laat dit recht, het recht op educatie onze jeugd niet ontnomen worden’, aldus het NJP.(GFC)