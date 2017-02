Noorse premier vast op Amerikaans vliegveld

🕔 03.feb 2017

Kjell Magne Bondevik, die tweemaal diende als premier van Noorwegen, is op een Amerikaanse luchthaven enige tijd vastgehouden voor verhoor omdat hij in 2014 als premier een bezoek had gebracht aan Iran.

De voormalige Noorse premier moest uitleggen wat hij destijds in Iran te zoeken had: “Zij begonnen te vragen waarom ik in Iran was en wat ik in de VS kwam doen”, zei hij op de Noorse tv.

Bondevik kon er niet om lachen: “Ik ben vaker in de VS geweest voor officiële bezoeken. Het is alsof nu het prikkeldraad omhoog gaat zodra de naam van één van de verboden landen naar boven komt.”

“Het zou voldoende moeten zijn toen zij zagen dat ik een diplomatiek paspoort heb en dat ik een voormalige minister-president ben”, zei Bondevik.

“Dat zou voor hun voldoende moeten zijn om te begrijpen dat ik geen probleem of bedreiging vorm voor hun land en zij hadden mij onmiddellijk moeten laten gaan. Dat hebben zij niet gedaan.”