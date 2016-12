NPS roept op tot serieuze zelfreflectie

🕔 25.dec 2016

Wanneer wij kerst vieren en straks het jaar afsluiten, wensen wij veel goeds aan elkaar. Familie, vrienden en minderbedeelden krijgen dan extra aandacht en vaak ook iets meer liefde.

Deze bijzondere momenten waarbij de kerstperiode ons doet denken aan de liefde en vreugde die de geboorte van het kindje Jezus ons bracht, moet ten alle tijden worden gekoesterd.

De evaluatie die rondom de jaarwisseling plaatsvindt, moet ons oproepen om de juiste persoonlijke en algemene reflectie te maken. Daarbij behoort het geweten te prevaleren.

Wanneer duidelijk wordt dat personen gevoelloos of misschien onbewust zich schuldig hebben gemaakt aan de schade toegebracht aan land en volk dient terstond een ander weg te worden ingeslagen. Wij verwijzen in deze naar het gezegde: “De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van berouw.’

Dan pas wordt juist invulling gegeven aan een belangrijk onderdeel van de liefde. De Nationale Partij Suriname (NPS) wil in deze een leidende rol vervullen en weigert dan ook de oogkleppen voor te hebben wanneer er in ons land sprake is van pijnlijke regeringsbesluiten die verregaande gevolgen hebben voor iedere burger.

Wij zullen in het belang van ontwikkeling, groei en naaste liefde ons stem laten weerklinken in deze samenleving. Laten wij blijven luisteren naar de innerlijke stem die spreekt in ons hart en ons aanmoedigt om zoveel mogelijk het goede te doen en het kwade na te laten.

Luister daarbij ook naar de stem van de NPS die blijft pleiten voor rechtvaardigheid, eigenwaarde en ontwikkelingsgerichtheid. Met de NPS kunnen wij wel voorwaarts naar een welvarend Suriname.

De NPS wenst eenieder namens voorzitter Gregory Rusland zalig kerstfeest en een voorspoedig 2017 toe.

(GFC)