NPS:voortgang 8 december proces moet gerespecteerd worden

🕔 31.jan 2017

De NPS zegt in een verklaring kennis genomen te hebben van het besluit van de Krijgsraad dat de 8 december strafzaak die al vele jaren duurt, voortgang moet vinden. Hiermee is de Krijgsraad voorbij gegaan aan de opdracht die gegeven is door de procureur-generaal aan de auditeur-militair om zijn requisitoir niet te houden en de Krijgsraad de mededeling te doen het strafproces te beëindigen.

“De president van de republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse, heeft met gebruikmaking van artikel 148 van de Grondwet getracht te interveniëren in de voortgang van dit proces. Eerder is door de meerderheid in DNA een Amnestiewet aangenomen teneinde de rechtsgang in deze strafzaak te beïnvloeden.

Vandaag is gebleken dat Suriname nog steeds een rechtstaat is en dat de scheiding der machten (de Trias Politica) recht overeind staat. Beïnvloeding of interventie van de Wetgevende Macht en/of de Uitvoerende Macht mag onder geen enkele omstandigheid toegestaan worden. De Rechterlijke Macht heeft getoond met uitsluiting van elk ander orgaan te zullen beslissen over elke rechtszaak aan haar voorgelegd”.

De NPS is van mening dat eenieder zich zal moeten onthouden van pogingen om invloed uit te oefenen op een proces dat onder de rechter is; dat geldt eveneens voor zaken onder de Krijgsraad.

De NPS blijft alert en roept de samenleving op onder alle omstandigheden het hoofd koel te houden en spreekt nogmaals haar vertrouwen uit in de Rechterlijke Macht i.c. de Krijgsraad. Het recht zal onverkort moeten zegevieren, meent de partij.(GFC)