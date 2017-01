Ook ministers willen meer informatie over leningenbeleid

🕔 03.jan 2017

Tijdens een regeringsvergadering bleek dat ook leden van de Raad van Ministers(RvM) in het duister tasten over het leningenbeleid van de regering. Bij terugkomst van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal er een vergadering worden belegd.

Met 28 stemmen voor en tien tegen heeft het parlement op woensdag 28 december 2016 de ontwerpwet houdende machtiging aan de minister van Financiën tot afwijking van het obligoplafond voor de Staatsschuld aangenomen.

Oppositionele partijen zijn vreselijk bezorgd over deze ontwikkeling. Volgens VHP-leider Chandrikapersad Santokhi zijn er zoveel leningen aangegaan dat er ernstige zorgen zijn over de last die op de komende generaties is geladen.

“Het financiële faillissement van Suriname blijkt uit één van de laatste leningen in 2016 van USD 30 miljoen, omdat anders de voorziening van medicijnen en basisgoederen in gevaar zou komen. Dat is de trieste erfenis van de paarse regering.

In het komende jaar zal weer SRD 3 miljard geleend worden. Aan de andere kant moet SRD 2,2 miljard aan schulden afgelost moeten worden, maar dat geld is er niet”, aldus Santokhi.(GFC)