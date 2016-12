Oppositieleden: Somohardjo en PL op solotoer

🕔 30.dec 2016

Diverse oppositieleden zijn verbaasd over het voorstel van de leider van Pertjajah Luhur(PL), Paul Somohardjo, dat de gezamenlijke oppositie haar mandaat moet teruggeven aan het vol. “Somohardjo en de PL zijn weer op solotoer”, klinkt het.

Enkele dagen terug liet Somohardjo in een persbericht weten reeds met de voorzitters van de overige oppositionele partijen te hebben gesproken. Een besluit moet volgens hem na diepgaand overleg nog worden genomen.

Volgens Somohardjo wordt de oppositie monddood gemaakt in De Nationale Assemblee. “We worden gewoon weggestemd door kadaverdiscipline. We worden monddood gemaakt. Dat maakt het voor ons als oppositie moeilijk om de opdracht die we van het volk hebben gekregen, goed uit te voeren. We willen wel, en we komen elke dag ons werk als volksvertegenwoordigers in de Assemblee doen, maar het wordt ons zeer moeilijk gemaakt. daarom hebben we als PL voorgesteld om het mandaat terug te geven aan het volk”, legde Somohardjo uit.

Intussen is bekend dat de VHP zich niet kan terugvinden in het voorstel van Somohardjo. Ook diverse NPS’ers hebben de afgelopen dagen op social media kenbaar gemaakt het voorstel van Somohardjo niet te ondersteunen.(GFC)