Orange Day leeft in Nickerie

🕔 26.jan 2017

Elf ambtenaren van het Centraal Bureau Voor Burgerzaken en Milieubeheer in het district Nickerie hebben in verband met Orange Day zelf een oranje mobielzakje gemaakt. De ambtenaren moeten dit mobielzakje zoveel mogelijk bij zich dragen en de boodschap van Orange Day verspreiden.

De Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Op basis hiervan lanceerde de ‘Unite to End Violence against Women (UNWOMEN) op 25 november 2013 de Orange Day met als doel om op elke 25ste van de maand aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen.

Als symbool voor de strijd tegen het geweld is de kleur oranje gekozen en worden wereldwijd zoveel mogelijk mensen aangespoord om hun omgeving op elke 25ste van de maand oranje te kleuren.

Op 24 november 2015 lanceerde minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken de Orange Day ook in Suriname. Door tussenkomst van het Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie wordt op de 25ste van de maand verschillende bewustwordingsactiviteiten gehouden.

“Met de oranje mobielzakjes probeert de dependance Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) in Nickerie de samenleving bewust te maken over Orange Day”, zegt Nandini Dinai.

“De ambtenaren die de mobiele zakjes hebben gemaakt, hadden zich vorig jaar augustus reeds gecommitteerd aan de solidariteitscampagne HeforShe, die gericht is op gendergelijkheid. Met de mobielzakjes in de hand moeten ze nu nog meer praten over huiselijk geweld en hoe dat te minimaliseren.”

Volgens Dinai is het belangrijk om het proces van bewustwording over Orange Day en de HeforShe campagne te continueren. “Verandering is een proces en neemt veel tijd in beslag, maar het is belangrijk dat het wordt gecontinueerd, want alleen dan zal het effect zichtbaar worden.”

Dit jaar zal het BGA ook een project uitvoeren met jongeren over Orange Day, vertelt Dinai. De activiteit zal in de vakantie plaatsvinden en heeft betrekking op oranje gebak. Het BGA is nu bezig om dit project voor te bereiden voor uitvoering.(GFC)