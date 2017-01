Ordening bootverkeer Albina-St.Laurent op komst

De bestuursdienst van Marowijne en functionarissen van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme(TCT) in Albina hebben onder leiding van districtscommissaris(dc) Freddy Daniël vergaderd met de boothouders. De ontmoeting was nodig in het kader van de komende ordening van het bootverkeer bij de oversteek Albina-St.Laurent.

De dc heeft aangehaald dat het verboden zal worden voor boten om de oversteek te doen zonder een geldige vergunning van e Maritieme Autoriteit Suriname(MAS).

Volgens de dc zou dit reeds op 1 februari 2016 geïmplementeerd worden. Met de boothouders is besloten voor een ultimatum van 1 maart 2016.

Verder is bij wet vastgesteld dat er maar één haven op Albina is, waar de controle op in- en uitvoer van personen en goederen moeten plaats vinden. Dit betekent dat alle boten bij de haven (veersteiger) moeten aanmeren.(GFC)