Overhandiging magazine ‘PEERKE’ aan bisschop van Paramaribo

🕔 23.jan 2017

Het glossy magazine ‘PEERKE’ wordt donderdag aan de bisschop van Paramaribo door Lout Donders en Paul Spapens van de stichting Petrus Donders Tilburg overhandigd.

Dit magazine is uitgebracht in het kader van de 130ste sterfdag van pater Petrus Donders.

Donders en Spapens zijn een week in Suriname in verband met een aantal activiteiten, zoals de overhandiging, bijwonen van het Lepra symposium op 27 en 28 januari en de bedevaart naar Batavia op zondag 29 januari.

Hieronder een stuk wat Lout Donders zegt over hun rol:

“Paul Spapens en ik maken deel uit van het bestuur van de Stichting Petrus Donders Tilburg. Wij koesteren het geboortehuisje van Donders (PD)(zo noemen wij hem in Tilburg) in Tilburg-Noord. We hebben daar een paviljoen met een expositie waar het levensverhaal van PD wordt verteld en waar we allerlei activiteiten houden die mensen bij elkaar brengen. Belangrijk begrip voor ons: barmhartigheid. Vooral in deze tijd. We hebben de glossy gemaakt omdat we op een eigentijdse manier aandacht aan Peerke Donders wilden besteden. Wij kunnen daarover meeer vertellen als we bij jullie zijn.”(GFC)