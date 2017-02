Overheid bespreekt energievoorziening met belanghebbenden

“Energie is één van de belangrijkste factoren voor ontwikkeling”. Dit gaf minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen aan bij de opening van het seminar ‘Business Opportunities/Benefits in the context of the Electricity Law and Energy Authority Suriname Law’.

De bewindsman benadrukte dat samenwerking de sleutel is om de uitdagingen binnen de elektriciteitsvoorziening aan te pakken. Hij is daarom heel positief ingesteld, omdat het de eerste keer is dat de overheid met stakeholders, belanghebbenden en donororganisaties tijdens een seminar samenkomen om na te gaan welke mogelijkheden er zijn betreffende de energievoorziening.

Het doel van het seminar is om aan informatie-uitwisseling te doen met stakeholders, belanghebbenden en donoren binnen de energiesector met betrekking tot implementatie van de goedgekeurde wetten, te weten de Elektriciteitswet en Wet energie-autoriteit Suriname en de mogelijkheden voor toegang tot financiële fondsen voor energiegerelateerde projecten (Hernieuwbare Energie en Energie Efficiency) van donororganisaties en instituten.

Kopinsky informeerde het publiek over de Energiewet, welke stappen reeds zijn gezet en wat de rol is van de Energie Autoriteit Suriname. Het streven is om medio 2017 de bemensing van dit orgaan te completeren.

Namens de EBS gaf Marcel Eyndhoven een presentatie over het energieprofiel en geïdentificeerde projecten. Hij benadrukte ook de uitdagingen waarmee de EBS te kampen heeft. Hij gaf verder aan welke projecten reeds worden uitgevoerd met betrekking tot hernieuwbare energie en efficiënt gebruik van energie.

De International Development Bank(IDB) en Caribbean Development Bank(CDB) gaven middels een presentatie aan welke fondsen beschikbaar zijn en hoe Suriname in aanmerking kan komen voor financiering van energiegerelateerde projecten.(GFC)