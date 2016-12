Personalia 68e verkeersdode bekend; autobestuurder voortvluchtig

De voetganger die in de vroege ochtend van vrijdag 23 december dodelijk werd aangereden door een auto nabij de kruising van de Letitia Vriesdelaan en de Henk Arronstraat, is geïdentificeerd als de 23-jarige Loyd Kharagitsing.

De politie van ressort Centrum die via de Centrale Meldkamer was ingeschakeld, trof bij aankomst het levenloze lichaam van Loyd op het wegdek aan.

De autobestuurder heeft voor de komst van de politie de plek verlaten met achterlating van het voertuig. De bijrijder Rayen H. (35) die ter plaatse was, is na verhoor heengezonden.

De politie roept hierbij de autobestuurder die bekend staat als “Borsu” en “Bigiman” op zich aan te melden op het politie bureau van het ressort Centrum.

Alle informatie vanuit de samenleving die kan leiden tot het achterhalen van “Borsu” en “Bigiman” kan worden doorgespeeld op de telefoonnummers 477777 of 471111, de tip lijn 179 of via de Centrale Meldkamer 115.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen.(GFC)