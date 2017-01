PL: Het hele land verkeert in onzekerheid

🕔 28.jan 2017

Eenieder in het land verkeert in onzekerheid. Dat geldt onder meer voor bedrijven, vakbondsorganisaties en werknemers, maar meer nog voor de ministers. Er resten nog maar twee werkdagen aleer de reshuffeling van het kabinet zal plaatsvinden, zoals president Desi Bouterse heeft aangekondigd, maar nog steeds is niet bekend welke ministers pas op de plaats zullen moeten maken.

Volgens parlementariër tevens voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Salam Somohardjo, is dit één van de belangrijkste redenen waarom ministers niet zo scherp meer kunnen of willen zijn wanneer ze in De Nationale Assemblee antwoord moeten geven op vragen van assembleeleden.

De PL-voorzitter stelt dat bewindslieden niet optimaal kunnen functioneren, omdat zij zich afvragen of zij al dan niet op de schopstoel zitten. Slechts van minister Sieglien Burleson is bekend dat zij gisteren de wacht is aangezegd door president Bouterse.

Dat bewindslieden zo in onzekerheid moeten verkeren over hun aanblijven binnen dit kabinet, kan volgens de PL-voorzitter niet. Deze kwestie heeft hij vandaag in De Nationale Assemblee proberen te bespreken.

Somohardjo is er niet over te spreken dat hij daartoe niet in de gelegenheid is gesteld. “Ik heb willen voorstellen om, in plaats van over hun beleid te gaan discussiëren met ministers die niet eens weten of ze over een week nog aanzitten of niet, nu liever een afscheidsvergadering te houden voor de ministers”, aldus Somohardo.(GFC)