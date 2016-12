PL stelt voor dat gezamenlijke oppositie mandaat terug geeft

🕔 29.dec 2016

De politieke partij Pertjajah Luhur (PL) stelt voor dat de gezamenlijke oppositie het mandaat terug geeft aan het volk. Hierover heeft hij reeds met de voorzitters van de overige oppositionele partijen gesproken.

Een besluit moet – na diepgaand overleg – nog worden genomen. Maar PL-voorzitter Paul Salam Somohardjo zegt dat het een serieus voorstel is.

Reden hiertoe is dat volgens Somohardjo de oppositie monddood wordt gemaakt in de Nationale Assemblee. Soms worden parlementariërs van de oppositie zelfs uit de zaal gezet. De PL-voorzitter stelt dat de oppositie weggestemd wordt, zoals het geval is bij de behandeling van diverse wetten of bij de goedkeuring van leningen, terwijl het leningenplafond reeds is bereikt.

“We worden gewoon weggestemd door kadaverdiscipline. We worden monddood gemaakt. Dat maakt het voor ons als oppositie moeilijk om de opdracht die we van het volk hebben gekregen, goed uit te voeren. We willen wel, en we komen elke dag ons werk als volksvertegenwoordigers in de Assemblee doen, maar het wordt ons zeer moeilijk gemaakt. daarom hebben we als PL voorgesteld om het mandaat terug te geven aan het volk”, legt Somohardjo uit.

Hij benadrukt wel dat het een gezamenlijk en eensgezind besluit van de oppositie moet zijn, omdat het weinig zin heeft als slechts een deel het mandaat terug geeft. “We willen daarmee tegenover het volk duidelijk maken dat het ons niet gaat om de vergoeding die we als volksvertegenwoordigers krijgen, het gaat er om dat we ons werk niet goed kunnen doen”, verklaart de PL-voorzitter.

Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht zegt Somohardjo verder het volk een happy new year toe te wensen, met de nadruk op een daadwerkelijk gelukkig nieuw jaar. “Elke seconde, elke minuut, elke dag die voorbij gaat zijn we happy, omdat daarmee een einde komt aan de nog-vijf-periode. En gelet op deze moeilijke periode zie ik nu nog geen niemand opstaan om voor nóg vijf te gaan”.

Somohardjo zegt dat het volk het zeker niet eens is met het huidige gevoerde beleid, maar ervan uit gaat vertegenwoordigers in het parlement te hebben die voor hen als spreekbuis dienen. “Wij hebben altijd geprobeerd om die taak naar behoren uit te voeren, maar nu kunnen wij niet als zodanig functioneren, dankzij een coalitie die slaaf is van de regering en een paar verraders”, aldus Somohardjo.(GFC)