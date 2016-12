PL-voorzitter heeft begrip voor standpunt VHP

🕔 31.dec 2016

“Ik heb volledig begrip voor de reactie van de VHP, die meer DNA-leden heeft dan de andere partijen die in V7-verband de verkiezingen waren ingegaan. Anderzijds had ik gehoopt dat de VHP het voorstel in overweging zou nemen en naar haar volksvertegenwoordigers zou gaan om te polsen wie voor of tegen het voorstel is.”

Zo reageert voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) op de verklaring van VHP-voorzitter Chan Santokhi inzake het voorstel om de oppositie het mandaat terug te laten geven aan het volk.

Hij gaat er van uit dat, nu de situatie in het land zo moeilijk is, de VHP-voorzitter het voorstel tenminste samen met zijn achterban bespreekt. “Bij de PL gaat het iets makkelijker. Wij hebben minder DNA-leden en zijn nu al bezig te polsen wie voor of tegen dit voorstel is. Nogmaals, ik heb alle begrip voor het standpunt van de VHP-voorzitter, maar hoop tenminste op bestudering en bediscussiëring van het voorstel.”

Daadwerkelijk functioneren

De PL-voorzitter vindt voorts dat DNA-lid Andre Misiekaba, die op het voorstel heeft gereageerd, de laatste is die zou moeten oordelen over zijn functioneren in het parlement. “In tegenstelling tot zijn partijvoorzitter, die indertijd zes maanden lang de DNA-vergaderingen niet had bezocht, neem ik wel deel aan de vergaderingen”, stelt Somohardjo.

Hij blijft erbij dat de oppositie er niet voor de formaliteit moet zijn, maar daadwerkelijk moet kunnen functioneren. “En als dat niet kan, zoals nu het geval is, dan moeten we het mandaat teruggeven aan het volk”, vindt de parlementariër.

Ontbinden

Somohardjo wijst er verder op dat er volgens de Grondwet 51 DNA-leden moeten zijn om het parlement te kunnen laten functioneren. Het is dus niet automatisch zo dat de coalitie in z’n eentje gaat kunnen functioneren als de oppositie haar mandaat terug geeft en de opvolging niet bewilligt, zegt de PL-voorzitter desgevraagd.

Hij memoreert dat eind zeventiger jaren een dergelijke situatie ook had gemaakt dat de toenmalige president Ferrier het parlement moest laten ontbinden. “Maar dir zijn zaken die bediscussieerd moeten worden. de macht ligt uiteindelijk bij het volk. Die zal het besluit moeten nemen”, aldus PL-voorzitter Somohardjo.(GFC)